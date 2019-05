A dona de casa Érika Regiane da Silva, de 31 anos, foi condenada a 7 anos de reclusão pelo crime de homicídio simples, em julgamento realizado no Tribunal de Júri na manhã desta quinta-feira, 30, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena.

A acusada aguardava o julgamento presa após confessar que assassinou Henrique da Cruz dos Santos, após uma discussão. Ela desferiu um golpe de canivete na parte do pescoço que resultou na morte da vítima.

O crime aconteceu na madrugada de 01 de janeiro de 2018, durante uma festa de virada de ano novo, na praça municipal, em Chupinguaia (relembre AQUI).

A sessão do julgamento foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça Elicio de Almeida da Silva e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa.

ACUSAÇÃO E DEFESA

O promotor pediu aos jurados afastarem a denúncia que acusa Érica, de homicídio qualificado, e condenem a ré pelo crime de homicídio simples. A defesa concordou com a tese da acusação.