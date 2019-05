Na sessão da Assembleia Legislativa de quarta-feira 29, o deputado estadual Ezequiel Neiva propôs ao chefe do executivo estadual, que o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) elabore um projeto de financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos visando a reestruturação do parque do governo.

Ao justificar a proposta, o deputado explicou ao governador, que participava da sessão, que o DER tem gasto anual de aproximadamente R$ 12 milhões com a manutenção do seu parque de máquinas, distribuído em 14 residências regionais e três usinas de asfalto instaladas em pontos estratégicos do Estado, além da Coordenadoria de Ações Urbanísticas (CAU) em Porto Velho.

Ezequiel Neiva, que ocupou o cargo de diretor-geral do DER por quase três anos, ressaltou que as máquinas do DER estão velhas. O parlamentar disse que os equipamentos foram comprados, a maioria, em 2011. “Máquinas velhas apresentam problemas constantes e não têm o rendimento esperado. Ao invés de pagar pela manutenção de máquinas velhas, é melhor comprar novos equipamentos”, observou Neiva.

O deputado atentou ao governador Marcos Rocha que o DER tem a responsabilidade de cuidar de aproximadamente 12 mil quilômetros de estradas de terra por ano, e de outros 1.500 km de rodovias pavimentadas. “A demanda é muito grande. O produtor precisa escoar a produção, para fomentar a economia”.

O governador parabenizou o deputado Neiva pela proposta, e afirmou que não havia pensado em reverter o dinheiro da manutenção em financiamento para a aquisição de novo maquinário.

Rocha frisou ainda que a população está endividada e que “é preciso mudar essa história”. “Já estamos comprando equipamentos para as residências. Esse financiamento deve ser aprovado pela assembleia, para benefício do nosso Estado”, destacou.

Neiva também propôs a Marcos Rocha que faça visitas constantes aos municípios, pois ao seu ver, sua presença representa esperança para a população. “Aonde o governador vai, leva muito otimismo”, concluiu o parlamentar.