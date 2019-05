Conforme Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição da Polícia Militar (PM), fazia ronda de rotina pela Rua 20, quando na esquina com a Rua João Bernal, no residencial BNH, avistaram dois homens numa moto Honda CG 125, de cor roxa, placa NBS-4973/Vilhena, em atitude suspeita.

Por estar havendo muitos furtos e roubos na cidade com descrição de dupla usando moto de cor escura, os militares deram voz de parada, mas os suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade, sendo que os militares observaram que um deles se desfez de algo próximo a uma padaria, no qual posteriormente foi encontrado uma faca tipo peixeira.

Com isso, foi solicitada pela guarnição, apoio de outras viaturas, quando na Avenida 34 o condutor tentou passar por cima do canteiro central, mas não conseguiu. O carona desceu e continuou a fuga a pé pulando muros. O comparsa prosseguiu pela via, quando em perseguição ao suspeito na Avenida 30 com a Rua 57, uma das viaturas bateu no meio fio e estourou o pneu esquerdo dianteiro.

Conforme testemunhas o suspeito que tinha pulado da moto estava escondido num barracão, mas no local a polícia encontrou apenas um capacete. Porém, recebeu informações que um homem havia chegado de moto numa casa na Rua 822, esquina com a Rua 805, no bairro Alto Alegre, e logo saiu de carona em um veículo VW Gol de cor preta.

A guarnição foi até ao endereço e em contato com uma mulher que estava no imóvel, ela disse que havia acabado de chegar em casa com seu esposo que é caminhoneiro, e confirmou que seu filho havia pegado sua moto sem permissão e chegado a poucos minutos, estacionado a motocicleta nos fundos e saindo da casa rapidamente sem dar explicações. A mulher ainda disse que está tento problemas com seu filho L.R.T.O, de 17 anos.

Ao averiguar a polícia confirmou que se tratava do mesmo veículo da fuga. Diante dos fatos, foi feita a apreensão da motocicleta e levada para o pátio do Detran.