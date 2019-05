A Prefeitura Municipal de Cerejeiras está com um concurso público aberto para provimento de 79 vagas de cargos efetivos e constituição de cadastro reserva para os níveis fundamental, médio e superior.

O salário inicial varia de R$ 678,13 a R$ 7.750, 08. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet por meio do site oficial (Clique aqui). O período de cadastro será das 10h do sábado 11, até as 16h do dia 31 de maio.

O valor correspondente à taxa de inscrição será de R$ 48,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 62,00 médio/técnico e R$ 90,00 para superior.

Este concurso será realizado por meio de prova objetiva prevista para o dia 30 de junho, redação, prova de titulos e teste prático dependo do cargo escolhido. Para mais informações acessar o edital e seus anexos.