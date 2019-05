Na manhã de quinta-feira, 30, um acidente envolvendo caminhão baú e uma Van da Prefeitura de Ariquemes, RO-457, conhecida como Travessão B-40, no Vale do Jamari, deixou várias pessoas feridas e presas nas ferragens.

De acordo com Marionete Sana, diretora executiva da Secretaria de Educação, a van saiu da Escola Estadual Maria Quitéria, no Garimpo Bom Futuro, com destino aos Jogos Interescolares do Município de Ariquemes (Jiema), porém nesse trajeto aconteceu o acidente.

O Samu e Corpo de Bombeiros foram ao local para prestar socorro às vítimas. Eles usaram traves de madeira para firmar a van, que corria risco de tombar.

Para retirar o motorista de dentro da van os bombeiros usaram desencarcerador. Segundo relatos da equipe de resgate do corpo de bombeiros, um passageiro estava com uma fratura no braço esquerdo e o motorista sem lesões visíveis, mas preso no veículo.

Durante o socorro foi dividido em duas equipes para agilizar no atendimento, o Samu concentrou o atendimento a um dos alunos da van, um adolescente de 16 anos, que, segundo o médico Franklin Alberto, estava com fratura no braço esquerdo e outras lesões no corpo.

O menino tinha fratura no braço esquerdo e escalpelamento do ante braço esquerdo também, além de possíveis fraturas de costela e inspirou um pouco mais de cuidado. Depois do resgate, ele foi entregue em estado estável ao Hospital Regional de Ariquemes, afirma o médico.

O motorista do caminhão foi identificado como, Nézio Manoel Moreira, segundo ele, saiu de Uberlândia (MG) há cerca de quinze dias e estava indo para Alto Paraíso deixar uma carga.

No momento do acidente havia neblina e o motorista da van teria invadido a contra mão, batendo no caminhão. O condutor da van perdeu o controle, eu segurei no freio, mas não adiantou. Ele bateu e parou daquele jeito ali”, enfatiza o motorista.

Após dar entrada no Hospital Regional, um dos alunos foi encaminhado para fazer cirurgia.