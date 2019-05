Com uma faixa instalada em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília, o líder comunitário Ivan Bezerra de França, o popular Ceará da Assossete, protesta contra o que ele chamou de “desmandos do prefeito” Eduardo Japonês (PV), de Vilhena.

Ceará, através de grupos de whatsapp, informou durante toda a semana que iria à capital federal para fazer a manifestação, o que acontece na manhã desta quinta-feira, 30.

“Ministro Sérgio Moro, Vilhena-Rondônia, pede socorro. Visite-nos urgente. Ajuda Eu”, disse a mensagem escrita na faixa.

Em áudio enviado ao Extra de Rondônia, Ceará disse que a manifestação é importante para que as autoridades federais, e o país, vejam o que realmente acontece em Vilhena.

“São muitas promessas não cumpridas nesses quase 1 ano de mandato do prefeito Eduardo Japonês. Além disso, nomeação de secretário ‘ficha suja’. Quero que o ministro Sérgio Moro faça uma visita à Vilhena para que ele comprove minhas afirmações. Esta faixa representa todos os moradores do bairro Assossete, e de Vilhena, que querem moralidade com a coisa pública. Quero que o ministro investigue os desmandos na nossa cidade”, explicou.

Ainda, de acordo com Ceará, a faixa tornou-se motivo de atração de várias caravanas do Brasil, e tem apoio da Polícia Militar.

“Não vamos parar de protestar até que as promessas do prefeito se concretizem. As promessas estão registradas através de vídeo. Então, vamos continuar este trabalho para que os políticos entendam que o mundo mudou”, concluiu.

