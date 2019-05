O Barcelona Futebol Clube enfrenta o São Raimundo-RR, neste sábado, 01, no Estádio Arnaldo Lopes Martins “Portal da Amazônia”, às 18h00, pela 5ª rodada da Série “D” do Campeonato Brasileiro.

O Índio do Norte, é o terceiro colocado do grupo A-1, com cinco pontos, e precisa vencer o alviceleste roraimense para se manter vivo na classificação da segunda fase do campeonato.

O comandante da equipe, Paulo Mulle, deve relacionar os seguintes atletas para o jogo de sábado: Rocha, Diego Bolt; Ramon, Fabinho, (Lucas), Anderson, Fabricio, Leo, (Lorenzi); Kaiah (Kaique) Matheus, Alexsandro e Marco Aurélio.