O edital da 2ª Edição do Prêmio BNDES de Boas Práticas para Sistemas Agrícolas Tradicionais, cujas inscrições abrirão no dia 10 de junho, foi lançado no Rio de Janeiro, durante programação da Green Rio, evento que ocorre anualmente como uma plataforma de negócios sustentáveis.

O lançamento contou com a participação do secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Schwanke.

O objetivo da premiação é reconhecer, divulgar e dar visibilidade às boas práticas de salvaguarda e conservação dinâmica de bens culturais imateriais associados ao agro e à sociobiodiversidade nos sistemas agrícolas tradicionais (SAT) do Brasil.

As práticas reconhecidas contribuem para a sustentabilidade ambiental, social e econômica de agricultores familiares e de povos e comunidades tradicionais.

A iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ministério da Agricultura, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Serão premiadas até dez ações consideradas boas práticas de salvaguarda e conservação dinâmica de Sistemas Agrícolas Tradicionais já realizadas ou com etapas concluídas, tendo como base a data de publicação do edital.

Os três primeiros colocados receberão R$ 70 mil e os demais sete colocados receberão R$ 50 mil. Será realizado evento de premiação e capacitação aos vencedores, promovido pelas instituições organizadoras do Edital.

INSCRIÇÕES

As inscrições ficarão abertas até 31 de outubro. Podem se candidatar instituições de direito privado sem fins lucrativos, com existência mínima de dois anos, contados na data de publicação do edital. As instituições devem, ainda, comprovar composição ou parceria com comunidades de agricultores tradicionais.

As regras e o formulário para a inscrição da segunda edição do Prêmio BNDES SAT estarão disponíveis no site: www.bndes.gov.br/premiosat2 a partir de 10 de junho. Dúvidas e questões podem ser enviadas para o e-mail premiosatbndes2@embrapa.br.

Os vencedores da primeira edição não poderão concorrer no novo edital. No ano passado, foram contemplados 15 sistemas agrícolas tradicionais. Os cinco primeiros colocados foram: A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Médio Mearim (Maranhão), Associação dos Produtores Rurais de Vereda (Minas Gerais), Associação dos Remanescentes de Quilombo de São Pedro (São Paulo), Associação Comunitária Rural de Imbituba (Santa Catarina) e o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Bahia).