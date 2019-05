Manoel Lopes do Nascimento, de 50 anos, foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio, durante julgamento realizado no Tribunal de Júri na manhã desta sexta-feira, 31, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena

A sessão foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa.

A DENÚNCIA

Manoel aguardava o julgamento preso, pelo crime ocorrido em 30 de junho de 2018, em uma praça localizada próximo a igreja católica, do município de Chupinguaia. Conforme a denúncia, o acusado e a vítima, Marcos Vinicius Marques, de 21 anos, se desentenderam durante uma bebedeira. Em dado momento, Manoel, em posse de uma faca, deu dois golpes na vítima: um na barriga e outro na parte do pescoço.

TESES DE ACUSAÇÃO E DEFESA

Em suas alegações, o promotor pediu ao júri condenar o acusado pela tentativa de homicídio e afastar a qualificadora de motivo fútil, uma vez que a vítima não foi localizada para expor em detalhes o que realmente aconteceu. O acusado tem outras condenações devido a práticas delitivas.

O defensor público alegou que não há provas robustas de que o crime seja por motivo fútil, e também pediu ao júri a retirada da qualificadora.

Matheus informou ao Extra de Rondônia que o acusado está preso há 11 meses, e que, dentro de, no máximo, três meses, deve cumprir a pena no regime semi-berto.