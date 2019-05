Um protocolo de intenções de investimentos foi assinado na manhã desta sexta-feira 31, no gabinete do governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha.

Em reunião com o gabinete, empresários do setor produtivo de grãos, minérios e representantes de um grupo de investidores da Coréia do Sul, se reuniram para oficializar as tratativas, onde inicialmente serão investidos R$ 600 milhões na consolidação do setor. Ação deve gerar empregos e contribuir com o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

Manifestando firme interesse em investir em Rondônia, o grupo C. A. B. S. Brazil assinou a carta de intenção para aplicação de R$ 600 milhões na construção de Empresa de Pesquisa Energética (EPE), implantação do terminal portuário e unidades de processamento de grãos e minérios. Além da exportação da matéria-prima de grãos, o Estado desenvolve pesquisas em jazidas de grande proporção, como cassiterita, manganês, nióbio e tântalo. Com isso, há intenção de industrialização dos minérios e grãos já processados.

O grupo de investidores da Coréia do Sul iniciou há seis meses estudos sobre o Estado de Rondônia e suas viabilidades econômicas, principalmente na área agrícola, com a soja, e também os minérios.

Com a iniciativa, onde foi assinado pela primeira vez um protocolo de intenções de investimentos, agora será possível desenvolver esses projetos do setor produtivo. “Rondônia é um diamante não lapidado, é um gigante adormecido, pelas possibilidades que tem aqui”, afirmou o investidor coreano, Han Sik Lee, que na próxima semana se reunirá com o grupo de investidores para viabilizar não somente a importação dos produtos, mas realizar o processamento destes, alavancando a geração de empregos e aumento do lucro da nação.

No caminho certo, o Estado contará com potencial logístico para investimento em portos e indústrias, assim como a consolidação de uma futura EPE, que segue em estudo de viabilidade, tão importante para o andamento na zona de processamento e exportação atraindo, assim, mais investidores de outras nações.

“Sinaliza pro mercado o quanto o Estado tem de oportunidade, favorecendo interesse e mais investimentos. O governador Marcos Rocha desde o início (da gestão) foi claro em trabalhar o desenvolvimento de Rondônia gerando emprego e renda, então deste ponto de vista, é vital que tenhamos esse tipo de investimento. Semanticamente todo investimento tem um ganho de emprego e renda, certamente, o que fortalecerá o PIB do Estado”, acrescentou Sérgio Gonçalves, superintendente estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia (Sedi).

Para o Governo, os recursos são de suma importância para garantir o desenvolvimento do Estado num todo, onde a saúde, educação e segurança são promovidas com o crescimento econômico.

“As ações que visam o atendimento à sociedade, nos hospitais, escolas e polícia necessitam de investimentos, que venham através do setor produtivo, recursos que surgem da implantação de indústrias e negócios. Vamos fomentar o desenvolvimento do nosso porto, Companhia de Mineração de Rondônia (CMR) e Companhia Rondoniense de Gás (Rongás)”, concluiu Marcos Rocha.