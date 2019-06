Na quarta-feira 29, o deputado Alex Silva esteve em Brasília cumprindo agenda. O parlamentar aproveitou a viagem para visitar a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, onde a secretária a frente Cristiane Britto e a coordenadora geral de acesso à justiça e fortalecimento da Rede de Atendimento à Mulher, Marisa Alves Romão o receberam para discutir demandas estaduais.

Na oportunidade foi apresentado um dossiê levantado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a qual é presidida pelo parlamentar na Assembleia Legislativa de Rondônia, com dados estatísticos do Estado fornecidos pela Delegacia Especializada da Mulher DEAM, pelo MP/RO, pelo Projeto de Estruturação do Núcleo da Maria da Penha da Polícia Militar, pelos Projetos de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa de parlamentares, voltados ao tema de proteção e defesa da mulher, bem como as necessidades para estas implantações referentes ao enfrentamento da violência doméstica e o combate ao feminicídio.

“Levei à Brasília a realidade do Estado e o objetivo da nossa comissão, é alinhar os trabalhos junto ao Executivo, propor projetos e acompanhar tudo o que for executado”, afirmou o deputado.