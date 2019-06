A população que utiliza diariamente as estradas vicinais do município de Corumbiara, entrou em contato neste sábado, 1, com a redação do Extra de Rondônia, onde enviaram fotos da ponte sob o rio Meré na linha 165, Km 33, já recuperada pela equipe do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Após diversas denúncias feitas pela população ao Site, dando conta que a ponte estava em ruínas e prestes a desabar, pois o tráfico de caminhões é intenso naquela região devido a agricultura e agropecuária, com pedido do deputado Luizinho Goebel (PV) e do Governador Marcos Rocha (PSL) junto ao DER, uma equipe do departamento com apoio de fazendeiros que doaram material, ou seja, madeiras, fizeram o trabalho de recuperação, e a ponte está em perfeitas condições de trafegabilidade, segundo as autoridades competentes.

O estado precário que se encontrava a ponte, colocava em risco, toda uma comunidade, em especial os estudantes, cerca de três ônibus escolares passam pelo local todos os dias lotados de alunos que temiam acontecer algum tipo de acidente.