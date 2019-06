O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta segunda-feira, 3, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), a mãe da vítima chamou a polícia e contou que um empresário do ramo de hotelaria de 77 anos, no qual nome não será divulgado no momento, para não expor a vítima, contou que tem um negócio de espetinho ao lado de seu hotel e que guarda seus pertences na garagem do estabelecimento e que ao findar seus afazeres na noite de ontem, foi guardar os objetos, momento este que sua filha de 12 anos, saiu correndo falando que o empresário a agarrou e a beijou na boca e colocou mãe em suas partes íntimas. A vítima ainda relatou a polícia que esta não é a primeira vez que o idoso fez isto.

Diante dos fatos, o idoso foi levado para a delegacia, onde os fatos serão investigados.