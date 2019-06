Fogo em terreno baldio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira, 03, ao lado do deposito da transportadora Rodotec, no bairro Industrial Tancredo Neves, em Vilhena.

De acordo com um funcionário da transportadora, relatou a reportagem do Extra de Rondônia, que presenciou quando pessoas que moram no bairro colocaram fogo na frente do terreno baldio, que rapidamente se alastrou devido a vegetação estar seca e com isso, de fácil combustão.

Contudo, funcionários da transportadora avisaram o Corpo de Bombeiros que rapidamente mandou para o local uma equipe para combater as chamas e evitar que se propagasse para imóveis vizinhos.