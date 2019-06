O ar frio polar penetrou nas primeiras horas desta segunda-feira, 3, em Vilhena, caracterizando a quarta friagem do ano.

A temperatura mais baixa foi registrada entre 4h a 6h, com 18° C, informa o site “Clima Tempo”. A mais alta, por outro lado, foi registrada às 12h, com 26° C.

O site informa ainda que nesta terça-feira os termômetros devem registrar mínimas de 17° C nas primeiras horas do dia. Quarta e quinta-feira registrarão mínimas de 18° C. E, na sexta-feira, 19° C.

O site “O Tempo Aqui” também faz suas análises sobre a temperatura na região. “Os ventos polares de sudeste estarão soprando durante quase toda a semana em todo o estado de Rondônia e Acre. As noites mais frias deverão ocorrer entre quarta-feira e sexta-feira na região”, informa.

E completa dizendo que “o friozinho polar atingirá também a região do Pantanal de Mato Grosso, inclusive a cidade de Cuiabá, mas com intensidade fraca ou moderada”.