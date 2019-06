Na última sexta-feira (31), deputado Alex Silva (PRB) anunciou a destinação de emenda parlamentar para a recuperação de toda a parte elétrica da Escola Municipal Engenheiro Wadih Darwich Zacarias, situada no bairro Três Marias, Zona Leste da Capital.

A necessidade foi apontada pela diretora Irleide Melo e sua equipe de professores durante uma visita do parlamentar, devido ao péssimo estado que se encontra a parte elétrica da instituição de ensino.

Acompanhado por uma das lideranças do bairro, Aroldo Duarte, o parlamentar pode conhecer as dependências da escola e verificar as demais necessidades enfrentadas diariamente pelos professores e alunos. “A educação é uma das prioridades na minha gestão. Investindo na infraestrutura da escola, estaremos contribuindo para a qualidade do ensino e a melhoria no âmbito educacional”, ressaltou o deputado Alex.