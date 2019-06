A equipe de basquete Sub-14 feminina da Sicoob Credisul/Asbavi disputará, durante os dias 4 a 9 de junho, a Copa Brasil de Clubes Sub-14 Feminino, em Curitiba (PR). A competição será realizada na Sociedade Thalia, clube com 136 anos de existência.

Essa será a primeira competição que a categoria feminina, criada recentemente no projeto Sicoob Credisul/Asbavi, irá participar. As despesas e o transporte das atletas serão custeados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

De acordo com Siverlô Meireles, técnico e coordenador do Sicoob Credisul/Asbavi, a participação na disputa será uma grande experiência para as atletas. “Estão ansiosas, já que vão vivenciar o que há de melhor no cenário nacional de basquete feminino”, disse.

O projeto Sicoob Credisul/Asbavi é gratuito e trabalha no desenvolvimento de crianças e adolescentes através do esporte, em Vilhena (RO). Siverlô explica que o objetivo é atrair cada vez mais integrantes. “ Queremos que procurem o projeto para ocuparem o tempo livre com a pratica desportiva continuada, enquanto recebem orientações para sua formação como cidadãos”, explicou.

Além da Sicoob Credisul, principal patrocinadora, o projeto recebe apoio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Legislativo Municipal, Coopevi, Academia WFitiness, Fisiocenter Fisioterapia, Clinica Central Diagnósticos e Óticas Celina.