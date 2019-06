A Câmara de Vilhena iniciou o procedimento de convocação dos candidatos aprovados no último concurso público promovido em dezembro passado.

Através do edital de convocação n° 001/2019, o primeiro a ser chamado é Cesar Augusto Furtado Mathiazzo, classificado em primeiro lugar na cargo de contador, obtendo 90 de nota final.

Ele tem 10 dias úteis de prazo para apresentar a documentação original e desempenhará suas atividades funcionais na Diretoria Financeira da Casa de Leis. A convocação foi publicada nesta terça-feira, 4, no Diário Oficial do Município (LEIA IMAGEM ABAIXO).

TEM ATÉ 8 DE JULHO

De acordo com determinação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), o presidente do Poder Legislativo, Ronildo Macedo (PV), tem 60 dias (até 8 de julho), após a homologação do concurso, para proceder à nomeação dos aprovados (leia AQUI).

O prazo é uma exigência do tribunal após constatar irregularidades graves no Legislativo com relação à nomeação de comissionados (leia AQUI).

EXONERAÇÃO DE COMISSIONADOS

Ainda, o TCE determinou ao presidente da Casa a exoneração de servidores comissionados cujos cargos serão automaticamente extintos com o intuito de evitar sanções através de multa de até R$ 25 mil.