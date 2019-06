Durante sessão da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) da Câmara dos Deputados, o Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) propôs o debate sobre políticas públicas para o turismo voltadas para região Norte, em especial Rondônia.

De acordo com o parlamentar o turismo pode ser uma ótima estratégia para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região que apresenta um alto potencial no setor.

“Temos monumentos históricos que estão abandonados, como o Forte Príncipe da Beira e setores que podem ser melhores explorados como o ecoturismo. É preciso que as políticas públicas sejam de fato eficientes para que o setor possa se desenvolver. Essa é minha busca, propondo um debate franco e eficaz sobre as ações futuras dos órgãos responsáveis pelo setor e do parlamento para com o desenvolvimento do setor turístico de Rondônia e da região Norte”, disse o deputado.

Na oportunidade, Coronel Chrisóstomo apresentou o Requerimento Nº 71/2019 que propõe a realização de audiência pública para debater as políticas de turismo. No Requerimento o deputado sugestiona que a audiência seja realizada em Rondônia com representantes do Ministério do Turismo, Embratur, Secretaria de Turismo do Estado, SUDAM e Abav.

De acordo com o documento entregue a comissão, uma pesquisa promovida pela Fundação Getúlio Vargas por solicitação do Ministério do Turismo junto as 80 maiores empresas brasileiras da área, o setor é responsáveis pelo faturamento de R$ 64,6 bilhões e 115 mil postos de trabalho em todo o país e evidencia que no aspecto econômico o turismo promove contribuições para a geração de trabalho e renda, a arrecadação de recursos para o governo e retorno para os investidores.

“Tenho certeza que neste novo momento em que o país vive, essa iniciativa será frutífera”, concluiu o deputado .