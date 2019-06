No ano de 2005 o empreendedor Cristifan Girioli arriscou tudo que tinha para seguir o sonho de sobreviver da internet. Para isso, o empresário iniciou sua carreira com produção de fotos em eventos, isso visando gerar um maior tráfego em seu portal.

No período em que ingressou na profissão, Giriolli estudava em uma escola de tempo integral, o que fez com que o projeto não desse certo, mas isso não o fez desistir do sonho. Foi ai, que teve a ideia de cadastrar todas as empresas em um site substituindo as agendas convencionais.

Em 2006, Cristifan convidou seu irmão Adejaime Júnior para ajudar na execução do projeto, que abraçou a causa e com uma caixa de sapato saiu de loja em loja fazendo pesquisas de mercado e recolhendo cartões de visitas de possíveis clientes.

Dali em diante, começaram a executar o projeto, como a condição financeira não ajudava e a internet era discada, o site era alimentado na madrugada.

Mesmo com muitas dificuldades e sem apoio da família, no ano de 2011 nasceu a Agenda Comercial RO. Por mais que o site estivesse pronto, os irmãos não possuíam capital para investimento e de inicio precisavam de uma câmera digital, notebook e veiculo para locomoção.

Adejaime conseguiu R$ 80,00 vendendo a conta de um jogo online, com isso deram entrada em um notebook. A câmera digital pediram emprestado de sua mãe, e o veiculo para visitar os empresários foi um carro com imposto vencido há quatro anos que estava encostado no fundo de seu quintal.

Em 2012, os irmãos mudaram para uma sala comercial no centro de Vilhena sob condições insustentáveis devido às condições do ambiente. No mesmo período os empreendedores tentaram expandir montando uma filial em Cacoal, mas o negócio não deu certo, os levando sérios problemas financeiros.

Já em 2013, os irmãos decidiram criar uma marca, pois era muito difícil se destacar com um nome comum, foi quando decidiram mudar para Girioli.com.

Desde as mudanças, a empresa começou a crescer, fixando filiais em Colorado do Oeste e Cerejeiras. No inicio de 2014, os empresários mudaram de endereço, se equiparam e conseguiram adquirir um veiculo próprio.

Mas uma nova batalha estava pela frente, Cristifan sofreu acidente de moto e ficou em uma cadeira de rodas por oito meses, deixando a empresa apenas ao cuidado do irmão.

Em 2015, já recuperado os irmãos abriram registro no INPI da marca Girioli.com a fim de futuramente abrir franquias e expandir a empresa, e adquiriram também carros e capital de giro através de financeiras.

No ano seguinte iniciaram a construção de seu escritório próprio no centro da cidade, e expandiram os seus serviços se tornando uma agência de Marketing Digital FULL Service. Já em 2017, a empresa se tornou presente em quase todo o Cone Sul.

E em 2018, a Girioli.com passou a atender as cidades de Comodoro (MT), Pimenta Bueno, Cacoal e Rolim de Moura.