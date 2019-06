O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 05, no cruzamento entre as avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações, a condutora da motocicleta Yamaha YBR 125 – Factor de placa NBG-5335/Vilhena, seguia pela Avenida Brigadeiro, sentido BR-364, e ao chegar no cruzamento, colidiu com uma ciclista que trafegava pela via e teria avançado a preferencial.

No impacto, a motociclista que trabalha como entregadora caiu no canteiro central e sofreu algumas lesões, sendo socorrida ao hospital.

A ciclista e duas crianças que levava na garupa, caíram na calçada, mas não sofreram ferimentos.