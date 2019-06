I.J.L, de 65 anos, foi detido e conduzido à delegacia suspeito de explorar o jogo do bicho em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, o suspeito foi detido na operação desencadeada pela Polícia Civil (PC), nesta semana, onde visa combater a criminalidade no município.

No estabelecimento do suspeito a polícia encontrou uma tabela do jogo do bicho e várias papeletas de resultados anteriores. O idoso confessou aos policiais que faz jogo do bicho em seu bar.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde deverá ser autuado por pelo artigo 58, da Lei de Contravenções Penais. Decreto 3688/41.

Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração: Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa.