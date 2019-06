Antes de embarcar à Brasília (DF) nesta semana, no aeroporto Eduardo Camarão, de Vilhena, o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), o popular Vino, concedeu entrevista à reportagem do Extra de Rondônia para fazer uma avaliação do seu mandato à frente da prefeitura de Pimenteiras do Oeste.

Rapidamente, Vino disse que vai à capital federal com o intuito de conquistar benefícios para seu município através de recursos garantidos pela bancada federal.

Entre as obras em andamento em Pimenteiras, destacou a construção de uma quadra de esportes, que deverá ser concluída até final de junho. A execução da obra é graças à economia feita com o cancelamento do festival de praia do ano passado.

CLASSE POLÍTICA LOCAL E ESTADUAL

O mandatário também comentou o apoio e parceria que tem com a classe política local e estadual. Sobre o vereadores, Vino disse que tem amizade com todos e que, quando é necessário analisar algum projeto de importância para o município, eles sentam e decidem o que é melhor para os cidadãos.

Ele também agradeceu o apoio que Pimenteiras do Oeste está recebendo das autoridades políticas estaduais. Disse que o Cone Sul está bem representada por seus quatro deputados estaduais: Rosangela Donadon, Ezequiel Neiva, Chiquinho da Emater e Luizinho Goebel. “Ganhamos emendas dos quatro deputados estaduais que temos na região. Estamos bem representados por nossos parlamentares”, destacou.

O prefeito disse que conheceu Marcos Rocha no segundo turno das eleições e que tem um bom relacionamento com ele. “Estamos contestes porque todas as vezes que vamos para Porto Velho somos bem recebidos e atendidos pelo governador, o vice e os secretários estaduais”, avalia.

VAI OU NÃO À REELEIÇÃO?

Com relação a tentar ou não a reeleição, Vino disse que ainda é cedo para essa decisão e garante que só em abril irá se pronunciar.

“Ainda não sei. Hoje nós temos que pensar em trabalhar. Isso só será decidido em abril de 2020. Se dizer que vou sair a reeleição, já tenho que começar a fazer política e parar de trabalhar. Neste momento é pensar integralmente na administração municipal. E vou ficar no PDT porque tenho uma parceria muito grande com o senador Acir Gurgacz”, encerrou.