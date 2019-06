Na manhã desta quinta-feira, 18, o delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena, apresentou mais quatro casos elucidados. A reportagem do Extra de Rondônia da coletiva acompanhou a coletiva.

CASO DA MARMITA

O primeiro caso abordado pelo delegado ocorreu no dia 06 abril deste ano, onde o malabarista colombiano Espinoza Renteria acusou ter consumido uma marmita recebido com fragmentos de cacos de vidro oferecido por um pastor evangélico.

Contudo, o delegado apurar o fato e o estrangeiro passou por um exame médico. O resultado apontou que não houve nenhum vestígio de fragmento no sistema digestivo do estrangeiro.

Entretanto, Núbio ressaltou que, por se tratar uma marmita que continha carne de churrasco com grãos de sal grosso, o estrangeiro entrou em desespero acreditando que seriam fragmentos de vidros.

CRIME POR DÍVIDA

O segundo caso levantado ocorreu em novembro de 2016, e trata-se de uma tentativa de homicídio, onde a vítima, Ricardo de Sousa Oliveira, de 20 anos, foi alvejada com dois tiros pelo acusado, Luiz Carlos Saraiva, de 28 anos, conhecido como “Neguinho Papai”, fato ocorrido na avenida 1503.

Na ocasião, o delegado explicou que a vítima procurou o acusado para cobrar uma dívida de R$ 150,00 devido à venda de um celular. Insatisfeito, minutos depois, o acusado, em sua motocicleta, perseguiu Ricardo e, ao chegar próximo de um semáforo, efetuou vários disparos, causando-lhe ferimentos, mas que acabou sobrevivendo ao ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional (HRV). O acusado foi preso em Porto Velho e está cumprindo pena.

FORAGIDO

O terceiro caso tem como vítima Roberto de Souza Barros, de 34 anos, que foi encontrado ensanguentado com ferimentos graves na cabeça na fazenda “Cenário”, localizada na linha 130, gleba Corumbiara, área rural de Vilhena.

Conforme os autos, na noite de 14 de novembro de 2018, a vítima e o colega Zenildo Batista, conhecido como “Paraguai”, estavam bebendo e comendo na referida fazenda. E, no dia seguinte, um funcionário encontrou Roberto caído com vários ferimentos na cabeça. Ele foi socorrido por uma equipe de bombeiros ao HRV. Porém, no dia do ocorrido, Zenildo não estava na fazenda e uma motocicleta da propriedade teria sido furtado.

Com isso, o delegado passou a realizar as investigações, onde descobriu que o acusado respondia a uma condenação de homicídio e ocultação de cadáver no município de Juína (MT).

Entretanto, 11 dias após o fato, Roberto faleceu em um hospital de Cacoal. A motocicleta furtada foi localizada no município de Espigão do Oeste. O acusado está foragido.

TIRO CONTRA MILITARES

O último caso trata-se do fato ocorrido em 19 de maio deste ano, onde o jovem Rafael de Oliveira de Azevedo, que estava em uma motocicleta, ao presenciar uma viatura da Polícia Militar, fugiu desobedecendo a ordem de parada. Porém, minutos depois, abandonou o veículo e saiu correndo realizando um tiro nos miliares.

Os efetivos da lei revidaram e Rafael foi atingido com um tiro na perna e, em seguida, jogo a arma, se rendendo. Para o delegado Núbio, o caso se enquadra como tentativa de homicídio qualificado, sendo decretada a prisão do acusado.