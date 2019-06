A 2º edição da Festa do Café será nos dias 30 e 31 de agosto, no espaço Beira Rio Cultural. A prefeita Glaucione Rodrigues realizou reunião com parceiros e secretarias que estão organizando a grande festa, que vai reunir outros 15 municípios, da Indicação Geográfica do Café.

ATRAÇÕES

Este ano haverá stands temáticos, degustação de café, concurso da rainha do café que vai envolver concorrentes de todos os municípios da Indicação Geográfica, que inclui além de Cacoal, Rolim de Moura, Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, São Miguel Do Guaporé, Alvorada d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Novo Horizonte d’Oeste, Seringueiras, Primavera de Rondônia, São Felipe d’Oeste e Castanheiras.

Os stands temáticos vão valorizar a cultura do café e apresentar um pouco da história desta cultura, que rendeu a Cacoal o título de “Capital do Café”, e haverá várias atrações surpresa.

A prefeita lembrou que o café é a segunda economia do município. “Somos um município agrícola e a cultura do café corresponde a 32% da nossa economia, perdendo apenas para a pecuária”, destacou.

FORÇA DA CAFEICULTURA

A cultura do café tem crescido fortemente em Cacoal, também com a parceria da empresa 3 Corações, que realiza o concurso Tribos com o intuito de valorizar o café dos suruís e comercializar o grão produzido pelos povos indígenas de Rondônia.

Outro avanço foi a criação da Caferon, Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia, com apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

A associação deve fortalecer a Cafeicultura em 15 municípios que fazem parte da Indicação Geográfica do café em Rondônia (IG). Além disso, a estimativa de colheita deve chegar a 2 milhões de sacas, e em 2018 a produção chegou a 1,9 milhão de sacas.

Além do tradicional café Conilon, já premiado internacionalmente pelo prêmio Coffee Of The Year Brasil 2018, Cacoal e os municípios que produzem café se destacam pela produção do café Robusta de alta qualidade.