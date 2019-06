O empresário Gilmar de Carli, popular “Chicão de Carli”, que na última eleição concorreu à prefeitura do município de Cabixi pelo Partido Verde (PV) e não foi eleito por uma diferencia de apenas 10 votos, mudou de partido e lançou pré-candidatura para a próxima eleição.

No último sábado, 1, Chicão participou do encontro estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) que tem o senador Acir Gurgacz como presidente regional da Sigla em Rondônia.

A convite do senador Acir e da deputada federal Silvia Cristina, Chicão foi convidado a ingressar no partido, no qual aceitou e se filiou. Na oportunidade, o empresário anunciou que é pré-candidato a prefeito da Cabixi.

O comerciante é um dos mais antigos moradores de Cabixi e uma das lideranças mais respeitadas.