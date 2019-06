O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 06, no cruzamento da Avenida Brigadeiro com a Avenida 34, em Vilhena, onde no mês de março deste ano foi inaugurada uma mini rotatória que virou piada nas Redes Sociais.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito, o condutor da motocicleta Honda Bros 160, placa NEH-8515/Vilhena, seguia pela Avenida Brigadeiro, sentido Parque de Exposições, e levava na garupa um passageiro, quando ao chegar no cruzamento, acabou colidindo com um ciclista que segundo informações de testemunhas teria tentado atravessar a via sem prestar a devido atenção.

No choque, o ciclista caiu no asfalto, mas não sofreu ferimentos. Já um homem que estava na garupa da moto, bateu as costas, sofrendo uma possível lesão e foi socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.