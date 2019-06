Uma moto Honda CG 125 Fan KS, ano 2009/2010, de cor preta, placa NCF-0587/Rolim de Moura, foi recuperada pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quinta-feira, 06, no km 107 da BR-364, próximo a um posto de combustível, no município de Chupinguaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição de plantão que estava no posto para abastecer a viatura, notaram que o veículo estava com a chave na ignição, e não havia ninguém por perto. Fato que chamou atenção dos militares. Com isso, foi realizado consulta no sistema, onde constatou que a motocicleta estava com registro de roubo/furto no dia 17/06, no município de Rolim de Moura.

Os PMs recolheram o veículo e encaminharam no pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.