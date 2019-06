Num vídeo de 3 minutos e 15 segundos divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, o produtor rural Odair Araújo fez um inflamado desabafo e criticou a prefeitura pela intrafegabilidade da linha 135, na área rural de Vilhena.

Araújo, proprietário do “Rancho Araújo”, não minimizou adjetivos para se referir ao secretário de obras como responsável pelo abandono da estrada.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Araújo explicou a problemática. “A verdade é que a linha 135 foi abandonada de vez. A situação já passou dos limites. Elogiei a administração na época das águas, dizendo aos produtores da região para esperar a seca, mas até agora ninguém fez nada. Quando uma moto tão pequena que a minha, com uma carretinha leve em cima, ficar num areião daquele, é pra acabar. Está todo mundo reclamando. Na quarta-feira, mais de 20 pessoas reivindicaram providências à Secretaria de Obras (Semosp) porque a situação está insuportável, mas nada é resolvido”, disse.

Por outro lado, ele mandou um aviso: se providências não forem tomadas, todos os produtores irão bloquear a linha 135 na próxima semana. “Nem ônibus escolar vai passar; só veículos de produtores rurais. Já estamos cansados. Tempo limpo há e a Semosp não trabalha porque não quer”, garante.

Araújo também falou a respeito do vídeo. “É um desabafo de uma pessoa revoltada, que comprou com muito suor seu veículo e que trabalha para o sustento de sua família. Todos nós estamos cansados, abandonados mesmo. Não tem administração nessa cidade. Faz 20 anos que essa cidade está abandonada. Bando de jumentos, de incompetentes, de irresponsáveis. Vocês, da prefeitura, têm que tomar vergonha na cara. Se vocês não dão conta porque vocês pegaram a administração? Entreguem essa prefeitura, essa secretaria”, analisou.

PREFEITURA EXPLICA

Através da assessoria de imprensa, a prefeitura de Vilhena enviou ao Extra de Rondônia a resposta abaixo:

“A situação será resolvida nos próximos dias, conforme o cronograma normal das obras que acontecem nesta via. A Linha 135 está passando por recuperação desde o dia 17 de maio, quando a empresa Valtran iniciou novamente os trabalhos de nivelamento e encascalhamento, após ter feito 10 km no ano passado. O trabalho foi interrompido devido ao período de chuvas e agora mais 33 km estão sendo recuperados de forma completa.

Como o cascalho utilizado é próximo à estação de energia, o serviço está sendo realizado do Oeste para o Leste. O local do vídeo, repleto de areia, é onde as máquinas chegarão por último. Este trabalho na Linha 135 está previsto para durar, no máximo mais 30 dias.

Realizado de forma cuidadosa e com qualidade, o serviço da empresa está rendendo elogios de todos os moradores e produtores que moram onde as máquinas já passaram. A intenção é fazer um trabalho duradouro que resista às intempéries do período chuvoso, garantindo trafegabilidade no local, como há muitos anos não havia”

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

