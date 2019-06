A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Semec) comunica aos esportistas de Vilhena, que os campeonatos organizados pela secretaria estão temporariamente suspensos devido à falta de qualificação da empresa vencedora da licitação para contratação da arbitragem.

Três empresas participaram do certame para serem responsáveis pela arbitragem de todos os eventos realizados pela Semec até o fim deste ano, sendo elas a M. J. dos Santos Eireli-ME, a AVA (Associação Vilhenense de Árbitros) e a AAVR (Associação de Árbitros de Vilhena e Região).

De acordo com Silmar de Freitas, secretário municipal de Esportes, a vencedora da primeira licitação foi a M. J. dos Santos. Porém a Prefeitura não pôde realizar a homologação do certame por falta de documentação da empresa. A vencedora, assim, pediu dispensa do pleito, o que motivou nova análise de documentos das outras duas empresas para definir a vencedora.

Após a checagem, foi considerada ganhadora a AAVR, através de parecer da Procuradoria Geral do Município. Atualmente o processo se encontra em trâmites normais de auditoria e homologação. A previsão é que seja concluído nos próximos dias.

Um campeonato em andamento foi afetado pela falta de arbitragem, o Municipal de Futebol de Campo Amador, que segue adiado de forma temporária até a regularização da situação. Outros campeonatos que deveriam começar em breve, deverão esperar também a liberação da arbitragem para dar início.

Silmar relata que o trabalho está sendo feito para que tudo ocorra da forma mais breve. “A Prefeitura está trabalhando como pode, fazendo as coisas da forma correta. Em breve isso será resolvido e de imediato anunciaremos as novas datas dos jogos Campeonato Municipal de Futebol de Campo e do começo das demais competições”, finalizou.