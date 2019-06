Na última quarta-feira 05, o deputado Chiquinho da Emater (PSB), recebeu em seu gabinete na Casa de Leis de Rondônia o prefeito de Vale do Anari, Anildo Rouberton, que esteve juntamente com sua equipe, solicitando ao parlamentar recursos que foram garantidos para beneficiar o município.

Diante das demandas Chiquinho da EMATER destinará R$ 150 mil para a aquisição de tubos armcos, voltados à manutenção da drenagem de estradas rurais e R$ 100 mil para a compra de sêmen de gado leiteiro.

“Fiz um compromisso com o prefeito Rouberton de garantir estas emendas, porque sei das necessidades de Vale do Anari. O município tem uma agricultura latente com 1660 quilômetros de estradas e 400 pontes de madeira, onde vários pontos estão com problemas de trafegabilidade. Partes destas emendas serão destinadas para restabelecer o acesso de todos que transitam na região”, destacou Chiquinho.

Em relação a compra do sêmen de gado leiteiro o parlamentar pontuou que a emenda visa auxiliar o crescimento da produção de leite do setor, buscando aumentar e melhorar o rendimento da cadeia produtiva, além de elevar a qualidade da genética. “Tudo isso irá fortalecer o trabalho dos produtores, juntamente com a economia da região. Ficarei aguardando o prefeito realizar os levantamentos inerentes a esta demanda para viabilizar o recurso, mediante apresentação do projeto”.

Ao final o deputado também defendeu alternativas para a implantação de uma fábrica de ração com cilo secador, através da proposta de criação de uma cooperativa, avaliando os trâmites legais para a conclusão da ação que irá gerar mais renda para o Vale do Anari.