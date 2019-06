A escola estadual de ensino fundamental e médio, Carlos Drumont de Andrade se tornará a primeira instituição de ensino, em Cacoal, a funcionar no padrão do colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia.

A escola está localizada na rua Basílio da Gama, esquina com Avenida das Mangueiras, no bairro Vista Alegre, em Cacoal e atende a uma clientela de cerca de 700 alunos, distribuídos nos turnos matutino, vespertino, noturno do ensino fundamental e médio vindos dos bairros Limoeiro, Vitória, Itália, Bandeirantes, Greenville, Vista Alegre, BNH, Arco Irís e Fortaleza.

A instituição de ensino conta com doze salas de aulas, uma quadra de esportes, biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática e sala de multimídia que funciona com o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a implantação de uma escola militar em Cacoal servirá como parâmetros para os estudantes que buscam um diferencial no aprendizado.

Segundo o parlamentar, a proposta da implantação da escola tem o apoio e a parceria do deputado Adailton Fúria. “Juntamente com o deputado Fúria estamos conjugando esforços para que esse projeto seja viabilizado o mais rápido possível”, disse.

Elem Beatriz Freitas, aluna do 8º ano, da instituição acredita que a implantação do modelo educacional do colégio Tiradentes da polícia militar de Rondônia contribuirá com o melhor aprendizado dos estudantes. “Para quem deseja vencer na vida por meio dos estudos, quanto mais disciplina, melhor para o aprendizado”, afirmou a aluna.

Para dona de casa, Zuzineia Caetano de Farias, mãe de estudantes da escola Carlos Drumont de Andrade, a iniciativa de implantação de uma unidade da escola Tiradentes no bairro Vista Alegre vai impactar de forma positiva a vida de toda a comunidade.

Para a dona de casa, não será apenas os alunos a serem beneficiados, já que com a nova metodologia de ensino poderão transformar de forma positiva a comunidade local. “Queremos o melhor para os nossos filhos, e a disciplina e foco no aprendizado está entre nossas prioridades”.

De acordo com o vice-diretor, professor Ernandes Neres, o aprendizado necessita de um ambiente de disciplina e respeito entre os alunos e professores.

O professor lembrou que a vantagem da escola militar é de que o aluno é quem tem o dever de se adequar as regras, e não o contrário. “Recebemos com muita alegria essa proposta do deputado Cirone Deiró para a comunidade do Vista Alegre e região”, finalizou.