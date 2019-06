O Extra de Rondônia em parceria com a casa de shows Old Ranch sorteou oito ingressos para o “Baile da Rainha” da Rondônia Rural Sul que acontece neste sábado 08, no salão de festa do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Os contemplados foram: Ângelo Antônio N. Xavier, Cleiton Rogerio Melato Coltro, Halaffer Pablo Stelmach Melo, Jéssica Souza da Silva, Jorge Raphael Zamboni Moraes, Rosangela Francisca, Retiele Stefany Silva Mota e Valeria A. M. Sales.

Os ganhadores podem retirar o ingresso na sede do site, localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, nesta sexta-feira das 08h às 11h ou das 14h as 17h. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

E para quem não adquiriu ainda sua entrada, os ingressos continuam a venda pelo valor de R$ 40,00 pista e mesa para seis pessoas R$ 600,00.