A reportagem do Extra de Rondônia recebeu na manhã desta sexta-feira, 07, denúncia de uma mulher que foi contemplada com uma casa no residencial Maria Moura, ela alega que os imóveis estão sendo alvo de bandidos. A denunciante preferiu não se identificar com medo de represália.

“ Os criminosos estão levando, motores de aquecedor e janelas de blindex das residências, com o tempo esses imóveis vão acabar sendo depenados antes de entregar as chaves aos comtemplados”, frisou.

Segundo a denunciante, o mato está crescendo em volta das casas, e isso facilita a ação dos ladrões. “ A empreiteira está demorando entregar a obra e quanto mais tardar, os criminosos tem tempo para depenar os imóveis”, salientou.

O OUTRO LADO

Ouvida pela reportagem, André Moura, engenheiro responsável pela empreiteira, confirmou que houve furtos no residencial. “ Apenas 5% das 300 casas, foram alvos de bandidos, mas a segurança foi reforçada no local para evitar que houvesse mais imóveis saqueados ”, enfatizou.

André contou que a obra está dentro do cronograma e será entregue no prazo estipulado conforme contrato com a Caixa Econômica Federal.

De acordo com o engenheiro, o residencial está com 97% – faltando apenas 3% para sua conclusão. Falta finalizar a parte hidráulica, elétrica e uma limpeza nos terrenos de algumas casas. “Acredito que até o final de julho a obra chegue a 100% e, então a Caixa possa entregar as chaves os proprietários”, pontuou.