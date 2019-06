Os acadêmicos de Administração da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em parceria com os alunos de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal (IFRO), promovem nesta sexta e sábado a Unirlândia.

O evento busca o desenvolvimento de negócios inovadores com maior qualidade junto a microempreendedores individuais que possuem pouco acesso às formas mais tecnológicas de empreender.

Segundo os dados fornecido pelo Sebrae, para ser um microempreendedor o faturamento anual é até de R$ 81 mil. Em Vilhena, possui cerca de 2.500 microempreendedores, que geram no mínimo um emprego e em alguns casos é a principal renda familiar.

Os acadêmicos realizaram treinamento com alguns microempreendedores com o intuito de fornecer tecnologias, inovações, dicas de mercado e preço, que serão apresentados reformulados.

O acadêmico do 8° período de administração, Rafael Longuine, que faz parte do projeto e também é um pequeno empreendedor, ressalta a importância do evento. “Eu acredito que este evento estará mostrando para muita gente como é possível começar com uma ideia diferente, criar a própria marca, o próprio produto a partir de um baixo custo e fazer algo por si mesmo”.

Com o objetivo de passar o conhecimento oferecido dentro da sala de aula, o professor responsável pelo evento, Rony Silvestre, explica o objetivo do evento. “O projeto de extensão a Unirlandia tem a ideia, além de aproximar a comunidade da universidade, mas para que os alunos possam transferir as tecnologias aprendidas em sala de aula, em pequenos empreendedores com o objetivo de criar algo real e inovador”.