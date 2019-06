A Faculdades Integradas Aparício Carvalho (Fimca/ Vilhena) realizou na última sexta-feira 31, seu segundo arraiá. O evento contou com a presença de mais de 4 mil pessoas.

Durante a festa houve apresentações musicais e culturais, a tradicional quadrilha promovida pelos acadêmicos e com a participação do Centro de Atendimento do Idoso (CATI), além das comidas típicas. Confira as fotos.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>