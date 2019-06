Na amanhã deste sábado 08, visitaram a redação do Extra de Rondônia José Trajano (geólogo) e Cleber Demarchi (engenheiro florestal), ambos servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) para divulgar a oficina que será realizada em Vilhena na próxima semana.

De acordo com Trajano, o governo de Rondônia está finalizando a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/RO) e para isso tem organizado um cronograma com oficinas visando o debate e acolhimento das demandas.

O profissional também explica que o plano tem o objetivo de direcionar as atividades em relação à disposição adequada dos resíduos sólidos em todos os 52 municípios.

“Com esse levantamento podemos ter a analise da situação real dos resíduos em Rondônia, além de propor um planejamento de ações para que cada vez melhore essa coleta seletiva e se tenha uma disposição adequada”, destacou o geólogo.

Segundo os analistas ambientais da Sedam, a oficina será realizada na terça-feira 11, no auditório da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus Vilhena, das 08h às 13h, sendo aberto a população. Para se inscrever basta acessar o site, não há custos.

Os representantes da Sedam finalizam deixando aberto o convite à população em geral e as empresas responsáveis pela coleta em Vilhena para que possam contribuir com a elaboração do plano estadual de resíduos sólidos.