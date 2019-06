Na noite desta quinta-feira, 06 de junho, o professor e tabelião Jefferson Ouribes Flores, que ministra a disciplina de Direito Agrário na Faculdade AVEC, proferiu palestra sobre “Usucapião e Inventário Extrajudicial” no auditório da instituição, em Vilhena.

Com riqueza de detalhes em suas explicações, Jefferson Flores paulatinamente foi dissecando as nuances de cada tópico relacionado ao tema usucapião, com citação de vários exemplos, pelos quais já passou tanto como tabelião como quando atuou como magistrado no estado do Amazonas.

Com uma plateia formada por renomados juristas vilhenenses, empresários, professores, acadêmicos da Faculdade AVEC, da FIMCA e também da UNESC, Jefferson Flores explicou que questões envolvendo as regularizações de terras estão muito menos complicadas, perante ao novo Código de Processo Civil, e grande parte dos problemas pode ser resolvida nos cartórios.

Aplaudido de pé, Jefferson Flores recebeu os cumprimentos dos membros da OAB, professores e acadêmicos de Direito.