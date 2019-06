Na noite da última sexta-feira, 7, o médico cardiologista Charles Novaes foi preso suspeito de cobrar por procedimentos de exame de ecocardiograma dentro do Hospital Regional (HR) de Vilhena (leia AQUI).

Ele foi preso após denúncia formalizada pelo diretor do próprio HR, Faiçal Akkari, e os médicos Romualdo de Andrade e Marco Túlio, o primeiro diretor clínico do HR e o segundo Delegado do Conselho Regional de Medicina. O profissional foi afastado de suas funções (leia AQUI).

O caso reabriu uma discussão já que um aparelho, mais moderno do que o utilizado pelo médico, praticamente, “mofa” desde fevereiro dentro da referida unidade de saúde.

O aparelho, que chegou em Vilhena em janeiro deste ano e até agora não foi colocado para funcionamento, foi destinado pelo deputado estadual José Eurípedes Clemente, o “Lebrão” (MDB), a pedido do vereador Rogério Golfetto (Podemos). O parlamentar incluiu R$ 125 mil, através de suas emendas, e teve a contrapartida do município de R$ 31 mil.

Devido à demora no funcionamento, em 5 de abril, o vereador cobrou das autoridades municipais. “A verba chegou, o aparelho foi comprado, foi entregue, mas não está sendo usado”, afirmou Rogério, na oportunidade (leia mais AQUI).

Ouvido pelo Extra de Rondônia neste domingo, 9, Golfetto pediu celeridade maior ao funcionamento do aparelho.

“Conseguimos esse aparelho, moderno, o ano passado, através do deputado ‘Lebrão’. O prefeito ajudou com a contrapartida do município. A máquina chegou no almoxarifado de Vilhena em janeiro. Procurei o diretor do HR, Faiçal, em fevereiro e prontamente o prefeito determinou a transferência do aparelho para dentro da unidade de saúde, até a chegada de um técnico da empresa que ganhou a licitação, para que procedesse à montagem da mesma e assim realizar seu funcionamento. Logo, semana passada, conversando com Faiçal novamente, ele me disse que uma sala seria reformada para que o aparelho seja montado. Digo que o prefeito e o diretor são favoráveis a que o equipamento comece a funcionar. É muito importante o funcionamento da mesma, já que são muitas pessoas que necessitam desse atendimento. O aparelho já está aí e temos médicos capacitados. Creio que agora devam dar uma celeridade maior diante desses fatos, se for confirmado realmente se houve negligência médica”, explicou o vereador ao site.