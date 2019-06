O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 9, na linha 5 – Km 5,5 área rural de Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações o condutor de carro Fiat Uno de cor branca, trafegava pela estrada vicinal com mais três pessoas da família quando numa curva no Km 5,5 ao passar na beira da via, a pista desmoronou e o carro acabou tombado ficando com as rodas para cima.

As quatro pessoas que estavam no automóvel sofreram escoriações leves.

Moradores da região relataram que faz tempo que naquele local estava se formando um enorme buraco, mas nenhuma autoridade política se dispôs a revolver o problema, já que por diversas vezes o caso foi levado ao conhecido dos agentes públicos.