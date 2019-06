Um jovem aparentando ter entre 16 a 18 anos, foi assassinado na noite deste domingo, 9, no bairro Cidade Jardim I, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações o rapaz identificado até o momento apenas por João, foi morto com diversas facadas no meio da rua.

Segundo alguns moradores, ouviram gritos na Avenida José Honório Ramos, nas proximidades da faculdade Fama, e ao averiguarem o que estava acontecendo encontraram a vítima sangrando muito.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando chegou a vítima já estava morta.

A Policia Militar e a Polícia Técnico Científico (Politec) foram acionados e estão no local.