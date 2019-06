O treinador da escolinha de futebol Furacão, de Cerejeiras, em contato com a redação do Extra de Rondônia, disse que o estádio está abandonado e a prefeita não se importa, enquanto isso, dois servidores ficam o dia todo sentado e o mato crescendo.

Em desabafo, o treinador afirmou que é ciente que a cidade tem muitos problemas para serem resolvidos, mas as crianças precisam de um local para treinar e o estádio é primordial para os atletas. Porém, a grama cresceu muito e o mato tomou conta do campo e isso se tornou inviável para o treinamento dos alunos da escolinha.

O treinador afirma que existe dois servidores que ficam o dia todo sentados e não cuidam do estádio. Com isso, ele, os alunos e os pais tomaram inciativa e promoveram uma força tarefa para fazer a limpeza do campo. Pois neste domingo, 9, as 15h haverá jogo amistoso entre a escolinha Furacão e a escolinha do Flamenguinho de Vilhena, e seria impossível realizar o evento com o estádio naquela situação, disse o treinador.