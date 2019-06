O auxiliar de serviços gerais Emerson Conceição Sousa, de 38 anos, foi condenado a 14 anos de reclusão pelo crime de homicídio contra Josimar Rodrigues da Silva.

Emersom foi julgado na manhã desta segunda-feira, 10, no Fórum Desembargador Fagundes, em Vilhena.

O crime aconteceu na noite do dia 05 de janeiro de 2018, na Avenida 125, no município de Chupinguaia.

A sessão do julgamento foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa.

ACUSAÇÃO E DEFESA

O promotor argumentou que Emerson matou Josimar por vingança. O réu, pressupunha que a vítima tinha envolvimento na morte do enteado Lucas, porém, as investigações apontaram que a vítima não tinha nenhum envolvimento com morte do enteado de Emerson.

Por sua vez, o advogado de defesa admitiu que o acusado perdeu a cabeça e tirou a vida da vítima com as próprias mãos. Entretanto, a defesa pediu aos jurados que condenassem Emerson, contudo, pelo motivo violento de valor moral.