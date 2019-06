O Centro de Educação Técnico Profissional na Área da Saúde (Cetas) está com processo seletivo, para a contratação temporária de profissionais na área de instrutoria e tutoria com atuação nos municípios de Colorado do Oeste e Espigão do Oeste.

São ofertadas seis vagas para as seguintes áreas: enfermeiro, médico veterinário, farmacêutico, biomédico, biólogo e pedagogo.

É necessário que o candidato possua graduação em nível superior em pedagogia, acrescido de especialização, mestrado e doutorado, de acordo com o que é estabelecido no cargo desejado.

O valor da remuneração da unidade será estabelecido por titulação portada pelo candidato, sendo por cada hora/aula ministrada, variável de R$ 29,00 a R$ 55,00.

As inscrições devem ser realizadas até o dia de 14 de junho de 2019, nos endereços, onde o candidato pretende concorrer à vaga almejada.

Os locais de inscrição são: Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde – CETAS, Rua Rafael Vaz e Silva, nº 3.047, Bairro Liberdade, Porto Velho; Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), Av. Paulo de Assis, nº 4132, Centro e Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), Rua Rio Grande do Sul, nº 2800, Centro.

O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações acessar o edital disponível no site.