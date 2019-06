O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil a prefeitura do município de Machadinho do Oeste, que será investido na aquisição de massa asfáltica.

O representante do parlamentar, Eric Santos, esteve reunido com o prefeito Leomar Patrício onde foi realizado a assinatura. O prefeito agradeceu o empenho do deputado Eyder Brasil e destacou: “Essa massa asfáltica, atenderá uma necessidade que temos há anos, garantindo mais qualidade no tráfego em nossas ruas e avenidas”, disse.

Serão contempladas com essa massa: Castelo Branco, trecho entre as Ruas Jabuticabeira e Rua das Graças, Rua João Batista Figueiredo, no trecho entre as Ruas, Ulisses Guimarães e Rua Olavo Pires.

O prefeito Leomar também aproveitou o momento e encaminhou, via ofício, um pedido para aquisição de ar-condicionados. Eric Santos, garantiu que o deputado Eyder Brasil vem se empenhando para trabalhar por toda Rondônia.

“Com certeza iremos levar essa nova demanda ao deputado e esperamos trabalhar na melhoria do povo de Machadinho”, concluiu Eric Santos.