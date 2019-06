Os preços do boi gordo iniciaram este mês registrando quedas um pouco intensas. No acumulado parcial de junho (de 31 de maio a dia 5 de junho), o Indicador do boi gordo ESALQ/B3 registra recuo de 5%, fechando a R$ 145,50 nessa quarta-feira, 5.

Segundo pesquisadores do Cepea, esse movimento está atrelado à forte retração de agentes, que estão atentos à reação do mercado internacional diante da notícia de um caso atípico de “vaca louca” em Mato Grosso.

Como medida preventiva adotada pelo Ministério da Agricultura, os embarques de carne bovina à China – um dos principais destinos da proteína nacional, atrás apenas de Hong Kong – foram suspensos. Essa paralisação, que atende a uma cláusula do acordo sanitário entre o Brasil e o país asiático, duraria pelo menos um mês, mas o governo espera que esse período seja menor.

Vale lembrar que, a demanda asiática somada ao dólar elevado têm favorecido o resultado com as exportações nacionais de carne bovina in natura. De acordo com dados da Secex, nos cinco primeiros meses, a receita em moeda nacional foi recorde e o volume embarcado, menor apenas que o de 2007.