O milho é uma das principais culturas agrícolas de Rondônia e o Estado é o segundo maior produtor do grão na região Norte, ficando atrás apenas de Tocantins. Para apresentar novidades e preparar técnicos e produtores para a próxima safra, a Embrapa e parceiros realizam o tradicional Dia de Campo Safrinha.

O evento acontecerá no dia 19 de junho, a partir das 08h, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia em Vilhena, localizado na BR-364, Km 6. A participação no Dia de Campo é gratuita e serão apresentadas cultivares de milho, girassol, algodão, sorgo, plantio direto e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), assim como manejo e comercialização de grãos.

Quando se fala em safrinha – plantio de janeiro a março – o milho é a principal cultura em Rondônia. No contexto geral, é o segundo principal grão produzido no Estado, o primeiro é a soja, e está entre os cinco maiores produtos da agropecuária rondoniense. Estes grãos são muito utilizados na pecuária, para a produção de ração.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área plantada com o milho safrinha no estado é de 179 mil hectares e a produção estimada para esta safra é de 806,7 mil toneladas. “Mas tudo indica que esses números, tanto em produção, quanto em área plantada, serão superados”, comenta o pesquisador da Embrapa Rondônia, Vicente Godinho.

No Estado, os municípios de Vilhena, Corumbiara, Chupinguaia e Cerejeiras são os maiores produtores de milho safrinha. Vilhena é responsável por, praticamente, um terço da produção do grão e quase a totalidade é de milho safrinha, cultivado em sucessão à soja.