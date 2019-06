Começa nessa quarta-feira, 12, a maior festa do Cone Sul, a Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (Expocol).

A festa tem o pontapé inicial as 15h30 – com a cavalgada que é tradicional e marca registrada da feira. A concentração para a largada acontece no posto BMW e percorre as principais ruas e avenidas da cidade.

Confira a programação:

DIA 12/06/2019 (QUARTA FEIRA)



15h30min DESFILE COM CAVALGADA SAINDO DO POSTO BWM ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PASSANDO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.

17h45min ABERTURA OFICIAL DA 33ª EXPOCOL

18h00min INÍCIO DO TORNEIO LEITEIRO COM SECAGEM DOS ÚBERES DAS VACAS PARTICIPANTES

20h00min SHOW COM ARTISTAS REGIONAIS

22h30min SHOW COM A BANDA E BAILÃO AO AR LIVRE

DIA 13/06/2019 (QUINTA FEIRA)

6h00min 1ª ORDENHA E PESAGEM DO LEITE

8h00min RECEPÇÃO DE VISITANTES E EXPOSITORES

8h30min COMERCIALIZAÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS

10h00min PALESTRA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (agregando valor a produção na perspectiva da economia solidária e da segurança alimentar)

18h00min 2ª ORDENHA E PESAGEM DO LEITE

20h30min INÍCIO DO RODEIO EM TOUROS

22h00min BINGO DE R$ 5.000,00 EM DINHEIRO

23h00min SHOW COM A BANDA E BAILÃO AO AR LIVRE

DIA 14/06/2019 (SEXTA FEIRA)

6h00min 3ª ORDENHA E PESAGEM DO LEITE

8h00min ABERTURA DOS PORTÕES

8h30min COMERCIALIZAÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS

10h00min JULGAMENTO DO GADO LEITEIRO

11h00min PALESTRA SOBRE MORFOLOGIA DE UMA BOA FÊMEA LEITEIRA

15h30min PALESTRA SOBRE SILAGEM DE ALTA QUALIDADE

18h00min 4ª ORDENHA E PESAGEM DO LEITE

20h30min RODEIO EM TOUROS

22h00min BINGO DE R$ 5.000,00 EM DINHEIRO

23h00min SHOW COM A BANDA E BAILÃO AO AR LIVRE

DIA 15/06/2019 (SÁBADO)



6h00min 5ª ORDENHA E PESAGEM DO LEITE

8h00min ABERTURA DOS PORTÕES

8h30min COMERCIALIZAÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS

10h00min PALESTRA SOBRE GESTÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA NA AGRICULTURA FAMILIAR

15h30min PALESTRA SOBRE MANEJO SANITÁRIO DE ANIMAIS JOVENS

18h00min 6ª ORDENHA E PESAGEM DO LEITE

20h00min PROVA DOS TRÊS TAMBORES

20h30min ASSINATURA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL E ENTREGA DE TRATORES E IMPLEMENTOS, ADQUIRIDOS PELOS PRODUTORES RURAIS

21h00min SHOW PIROTÉCNICO

21h00min RODEIO EM TOUROS

22h30min BINGO DE R$ 10.000,00 EM DINHEIRO

23h30min SHOW COM A DUPLA SERTANEJA MATO GROSSO & MATHIAS

24h00min SHOW COM A BANDA E BAILÃO AO AR LIVRE

DIA 16/06/2019 (DOMINGO)



8h00min ABERTURA DOS PORTÕES

8h30min COMERCIALIZAÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS

12h00min ALMOÇO

13h00min INÍCIO DO LEILÃO DE GADO GERAL

20h00min PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO E JULGAMENTO GADO LEITEIRO

21h00min FINAL DO RODEIO EM TOUROS E PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES

22h30min BINGO DE R$ 5.000,00 EM DINHEIRO

23h00min SHOW COM A BANDA E ENCERRAMENTO DA 33ª EXPOCOL COM BAILÃO AO AR LIVRE