O pedido do recurso partiu da prefeita Lisete Marth (PV), o vereador José Carlos Valendorff (MDB) e o secretário de Fazenda, Valdir Carlos.

De acordo com a prefeita Lisete, o projeto já foi finalizado e encaminhado para análise. “Esse recurso se faz necessário devido ao período chuvoso que causa danos das ruas e avenidas da zona urbana e das estradas vicinais na zona rural, em alguns pontos chegando a ficar intrafegável, agora teremos autonomia para fabricar as próprias manilhas, gerando economia para a prefeitura com mão de obra própria, facilitando a execução e agilizando as obras de drenagem do município”, declarou Lisete.

Edson Martins parabenizou a iniciativa das lideranças e destacou a importância da manutenção das estradas. “Atuei como prefeito durante dois mandatos e a minha prioridade era a manutenção das estradas vicinais, pois economia local gira em torno da agricultura familiar que necessita de boas estradas para escoamento das produções agrícolas”, disse Edson Martins.