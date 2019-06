O prefeito Eduardo Japonês entregou, nesta segunda-feira, 10, três veículos para a Saúde de Vilhena em evento que contou com a presença de autoridades e servidores.

A Atenção Básica e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) serão beneficiados com os carros, adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.

“A Saúde está bem melhor e isso é fruto do trabalho de vocês”, disse o prefeito Eduardo Japonês (PV) direcionando-se aos servidores presentes.

“Temos uma gestão séria, mas são vocês que realizam os serviços. Agradeço por isso e garanto que continuaremos dando capacitação, equipamentos e condições de trabalho para que o profissionalismo de vocês seja ainda mais aproveitado”, garantiu.

Os três Fiat Mobi entregues, fazem parte também de uma grande remessa de veículos que estão sendo entregues para a Saúde de Vilhena.

Ana Carla, coordenadora da Atenção Básica, destacou os avanços que a Atenção Básica tem promovido, o que contribui para desafogar os atendimentos no Hospital. “Estamos atendendo em horário estendido, equipando os postinhos, capacitando nossos servidores e agora com estes veículos poderemos melhorar ainda mais nossa prestação de serviço, especialmente no programa da Saúde da Família”, finaliza.